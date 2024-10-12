30-летний вратарь Ярославлев — о дебюте в КХЛ: «Был мандраж, важно было справиться со своей головой»
Вратарь московского «Динамо» Евгений Ярославлев поделился впечатлениями от матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:2).
— Если честно, не знаю, что сказать пока. Немножко под впечатлением. Очень рад, что мне выпал такой шанс. Начать с победы дорогого стоит.
— Скорости отличаются в КХЛ и ВХЛ?
— Не сказал бы, что в КХЛ намного выше скорости, чем в ВХЛ. Скорость мышления довольно таки отличается. Мыслить нужно быстрее, игроки мастеровитые, опытные, хорошо видят площадку. Вратарю нужно соображать здесь побыстрее, чтобы где-то быть на шаг впереди.
— С каким настроем выходили сегодня?
— Конечно, если скажу, что как на обычную игру, то совру. Естественно, был мандраж, важно было не перегореть и справиться со своей головой.
— Было ли такое, что потеряли в какой-то момент надежду сыграть в КХЛ? Все-таки в 30 лет дебют вратаря — это редкость.
— В какой-то определенный момент, наверное, было такое, когда играл в ВХЛ. Но после прошлого сезона предложили вариант, появился шанс попробовать себя. Естественно согласился, мало ли. На следующий год может такого шанса не быть.
— Понимаете, что каждый матч для вас теперь решающий?
— Все игры решающие, иду от игры к игре. Никаких мыслей наперед нет. Сегодня мне дали шанс, вышел и сыграл.
— Играете под 94-м номером, до вас под ним играл Андрей Миронов. Придаете этому какое-то значение?
— Это придает дополнительную ответственность. Знаю, что Андрей играл много времени здесь, был лидером. Не хочется ударить этим номером в грязь, так сказать.
«Динамо» переместилось на восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Салават Юлаев» идет седьмым на Востоке, имея в активе 14 баллов.
В следующем матче «Динамо» примет «Спартак» 14 октября, а «Салават Юлаев» двумя днями позже встретится на выезде с «Барысом».
Федор Носов
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