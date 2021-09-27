22-летний экс-форвард ЦСКА и «Динамо» Попугаев объявил о завершении карьеры
17:10
22-летний нападающий Никита Попугаев объявил о завершении игровой карьеры.
«Легендарный день, новый день. Ребят, 100 сообщений получил от вас: где контракт, где команда, куда двигаешься. Официально заявляю: я закончил, решил попробовать в чем-то новом», — сообщил Попугаев в Instagram.
За свою карьеру форвард успел поиграть за ЦСКА, «Амур», московское «Динамо» и «Нефтехимик». Всего на его счету в КХЛ 78 матчей, в которых он набрал 9 (3+6) баллов.
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