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20-летний нападающий подписал контракт с «Трактором»

16:00
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Белорусский нападающий Егор Буяльский подписал двусторонний контракт с «Трактором» на два года, сообщает сайт клуба.

В минувшем регулярном сезоне 20-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков в 30 играх за минскую «Юность», а в 4 играх плей-офф не отметился результативными действиями.

В 28 играх за минский «Юниор» в Высшей лиге Буяльский набрал 32 (12+20) очка.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/

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Иван Шитик все материалы автора

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