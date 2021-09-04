20-летний нападающий подписал контракт с «Трактором»

Белорусский нападающий Егор Буяльский подписал двусторонний контракт с «Трактором» на два года, сообщает сайт клуба.

В минувшем регулярном сезоне 20-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков в 30 играх за минскую «Юность», а в 4 играх плей-офф не отметился результативными действиями.

В 28 играх за минский «Юниор» в Высшей лиге Буяльский набрал 32 (12+20) очка.