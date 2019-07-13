20-летний Козлов подписал контракт с "Локомотивом". Он провел три года в Канаде

⚡ После трёх лет за океаном воспитанник «Локомотива» Иван Козлов возвращается в систему нашего клуба! 20-летний нападающий подписал двусторонний контракт на три сезона.



Статистика в QMJHL: 202 матча, 110 (54+56) очков pic.twitter.com/8BJ6RHhmvh