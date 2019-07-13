13:43 | Хоккей — КХЛ

20-летний Козлов подписал контракт с "Локомотивом". Он провел три года в Канаде

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Нападающий Иван Козлов, который является воспитанником "Локомотива", вернулся в ярославский клуб, сообщает официальный Twitter команды. Соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на три сезона.

Козлов провел 202 матча в Главной юниорской хоккейной Лиге Квебека (QMJHL), где набрал 110 (54+56) очков.

 

 

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