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«20 лет спустя». «Ак Барс» показал Квартальнова в игровой форме команды

10:30
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Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала в Twitter видео с участием главного тренера команды, Дмитрия Квартальнова.

В ролике Квартальнов примеряет на себя игровую форму команды спустя 20 лет после того, как выступал за команду в качестве хоккеиста

«20 лет спустя», — говорится в подписи к видео.

Квартальнов играл за «Ак Барс» с 2000 по 2004 год.

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