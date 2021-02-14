«20 лет спустя». «Ак Барс» показал Квартальнова в игровой форме команды

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала в Twitter видео с участием главного тренера команды, Дмитрия Квартальнова.

В ролике Квартальнов примеряет на себя игровую форму команды спустя 20 лет после того, как выступал за команду в качестве хоккеиста

«20 лет спустя», — говорится в подписи к видео.

20 лет спустя pic.twitter.com/zhALvK2ccR — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 14, 2021

Квартальнов играл за «Ак Барс» с 2000 по 2004 год.