2-2! СКА выиграл второй матч в Петербурге и сравнял счет в серии с ЦСКА

СКА на своем льду в четвертом матче третьего раунда Кубка Гагарина победил ЦСКА (3:1) и сравнял счет в серии (2-2). На шайбу москвича Михаила Науменкова питерцы ответили точными бросками Николая Прохоркина, Никиты Гусева и Сергея Плотникова.

Отметим, что в первом периоде при счете 1:0 в пользу гостей арбитры отменили гол столичной команды.

Пятая игра серии пройдет в Москве в пятницу, 5 апреля.

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Четвертый матч

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Науменков - 2 (Светлаков, Калинин), 13:38 - 0:1. Прохоркин - 2 (Гусев, Барабанов), 28:18 - 1:1. Гусев - 8 (бол., Прохоркин, Хафизуллин), 43:31 - 2:1. Плотников - 2 (В. Тихонов), 44:21 - 3:1.

Вратари: Шестеркин - Сорокин (Юханссон, 44:21, Сорокин, 55:15, 55:50).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 23 (6+11+6) - 20 (5+4+11).

Судьи: Белов, Оленин.

3 апреля. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Счет в серии: 2-2 (1:2, 1:3, 2:1 ОТ).

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