2-2! СКА сравнял счет в серии со "Спартаком", победив в Москве в овертайме

СКА обыграл "Спартак" в четвертом матче 1-го раунда Кубка Гагарина. Красно-белые уступали за пять минут до конца третьего периода 0:2, но забросили две шайбы за 11 секунд и перевели встречу в овертайм.
В эпизоде с победным броском армейцев судьи изучали видеоповтор и приняли решение засчитать шайбу.
В результате СКА после двух поражений дома дважды победил на выезде и сравнял счет в серии - 2-2. Пятая игра серии состоится 6 марта в Санкт-Петербурге.
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/4 финала
Третий матч
"Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Якупов - 1 (Коскиранта, Карпов), 25:20 - 0:1. Токранов - 1 (бол., Плотников, Гусев), 49:26 - 0:2. Кулик - 1 (бол., Карсумс, Зубов), 55:15 - 1:2. Лисин - 1 (Зубов), 55:36 - 2:2. Рундблад - 1 (Якупов), 64:17 - 2:3.
Вратари: Гудачек - Хелльберг.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 19 (6+5+7+1) - 34 (12+11+7+4).
Судьи: Акузовский, Раводин.
4 марта. Москва. "ЦСКА Арена".
Счет в серии - 2-2 (2:0, 3:2, 2:5)