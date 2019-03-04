2-2! СКА сравнял счет в серии со "Спартаком", победив в Москве в овертайме

СКА обыграл "Спартак" в четвертом матче 1-го раунда Кубка Гагарина. Красно-белые уступали за пять минут до конца третьего периода 0:2, но забросили две шайбы за 11 секунд и перевели встречу в овертайм.

В эпизоде с победным броском армейцев судьи изучали видеоповтор и приняли решение засчитать шайбу.

В результате СКА после двух поражений дома дважды победил на выезде и сравнял счет в серии - 2-2. Пятая игра серии состоится 6 марта в Санкт-Петербурге.

КХЛ

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1/4 финала

Третий матч

"Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Якупов - 1 (Коскиранта, Карпов), 25:20 - 0:1. Токранов - 1 (бол., Плотников, Гусев), 49:26 - 0:2. Кулик - 1 (бол., Карсумс, Зубов), 55:15 - 1:2. Лисин - 1 (Зубов), 55:36 - 2:2. Рундблад - 1 (Якупов), 64:17 - 2:3.

Вратари: Гудачек - Хелльберг.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 19 (6+5+7+1) - 34 (12+11+7+4).

Судьи: Акузовский, Раводин.

4 марта. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии - 2-2 (2:0, 3:2, 2:5)

Трансляция матча "Спартак" - СКА