19-летний защитник Александр Лукин перейдет в «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», 19-летний защитник Александр Лукин подписал контракт с новосибирской «Сибирью».

Последние два сезона воспитанник «Витязя» провел в юниорской лиге Онтарио, где играл за «Норт-Бэй».

За это время Лукин провел 124 матча и набрал 18 (6+12) очков. В плей-офф его показатели за два сезона — 26 игр и 1 (0+1) очко.