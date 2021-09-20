19-летний вратарь минского «Динамо» Колосов сделал «сухарь» в матче с «Трактором»
19:40
Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов стал одним из главных героев матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:0).
19-летний вратарь сделал первый шатаут в текущем сезоне и второй — за все время в лиге.
Колосов отразил 31 бросок. В первом периоде он парировал 8 бросков, во втором — 11, в третьем — 12.
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