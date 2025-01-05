19-летний форвард СКА Демидов забил в шестом матче подряд

Нападающий СКА Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Витязя».

19-летний форвард поразил ворота соперника в первом периоде с передачи Захара Бардакова и Александра Никишина. Он забивает в шестой игре подряд.

Демидов набрал 30-е очко в 40 матчах нынешнего сезона. Теперь на его счету 13 голов и 17 результативных передач.