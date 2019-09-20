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19-летний форвард Казьянин подписал просмотровый контракт с минским «Динамо»

15:09
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Нападающий «Могилева» Илья Казьянин получил приглашение в минское «Динамо». 19-летний игрок заключил просмотровый контракт, сообщает официальный сайт «Могилева».

В нынешнем сезоне Казьянин сыграл за «Могилев» 8 игр, в которых отметился 7 (5+2) результативными баллами. Это лучший результат на старте сезона среди всех игроков команды.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://www.hcmogilev.by/news/club-news/3544/

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