19-летний форвард Казьянин подписал просмотровый контракт с минским «Динамо»
15:09
Нападающий «Могилева» Илья Казьянин получил приглашение в минское «Динамо». 19-летний игрок заключил просмотровый контракт, сообщает официальный сайт «Могилева».
В нынешнем сезоне Казьянин сыграл за «Могилев» 8 игр, в которых отметился 7 (5+2) результативными баллами. Это лучший результат на старте сезона среди всех игроков команды.
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