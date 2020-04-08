19-летний белорусский защитник получил предложение от минского «Динамо»

Белорусский защитник Илья Соловьев рассказал о предложении минского «Динамо». В минувшем сезоне 19-летний защитник выступал в составе «Сагино» из юниорской лиги Онтарио. В 53 играх он заработал 40 (7+33) очков.

— Планы на следующий сезон?

— Я их еще не озвучиваю. Конечно, хотелось бы за океан поехать, попробовать себя в кэмпе команды НХЛ. Может быть, пробиться туда. Никто ж не знает, как там все может получиться, — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.

— Предложения от минского «Динамо» были?

— Были. Но я пока ничего не могу сказать. Ждем драфта.

— Но он тоже перенесен.

— Да, но будем ждать. В любом случае, думаю, к августу все должно уже проясниться.