19 лет назад Овечкин дебютировал за «Динамо». Ему было всего 16

Московское «Динамо» опубликовало новый пост в Twitter.

«В этот день, 19 лет назад, в составе московского «Динамо» дебютировал 16-летний Овечкин — будущая звезда мирового хоккея!» — говорится в сообщении.

В этот день, 19 лет назад, в составе московского «Динамо» дебютировал 16-летний @ovi8 — будущая звезда мирового хоккея! @Capitals pic.twitter.com/niwAs3F2U7 — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 14, 2020

Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута НХЛ. В составе московской команды форвард стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. За «Динамо» Овечкин провел 182 матча, в которых набрал 109 (55+54) очков.