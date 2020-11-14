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19 лет назад Овечкин дебютировал за «Динамо». Ему было всего 16

14:47
Александр Овечкин. Фото Александр Вильф
Александр Овечкин. Фото Александр Вильф
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Московское «Динамо» опубликовало новый пост в Twitter.

«В этот день, 19 лет назад, в составе московского «Динамо» дебютировал 16-летний Овечкин — будущая звезда мирового хоккея!» — говорится в сообщении.

Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута НХЛ. В составе московской команды форвард стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. За «Динамо» Овечкин провел 182 матча, в которых набрал 109 (55+54) очков.

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