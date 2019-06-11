19 июня состоится совет директоров московского "Динамо", где утвердятся все структурные изменения и назначения, информирует пресс-служба бело-голубых. Будет объявлен предварительный состав клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ, а также тренерские штабы трех команд.

Кроме того, "Динамо" выступило еще рядом объявлений. Как отмечается, клуб после совета директоров продолжит комплектование команд.

Финский защитник Миика Койвисто не будет выступать в новом сезоне за московское "Динамо".

До конца месяца клуб планирует опубликовать ценовую политику абонементной программы на предстоящий сезон.

На сегодняшний день ведется большая работа по обновлению линии атрибутики клуба и перезапуска интернет-магазина.

7 июля на совете директоров лиги будет одобрено изменение юридического лица "Динамо", после чего клуб сможет действовать согласно всем пунктам регламента КХЛ.