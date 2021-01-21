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18-летний нападающий «Северстали» поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Автомобилиста»

20:42
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18-летний нападающий «Северстали» Никита Гуслистов поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (6:3), в котором он отметился хет-триком.

«Я особо не думал про хет-трик. Главное, что голы помогли команде выиграть. Я больше думал о победе, чем о своих очках.

То, что я выиграл у Дацюка на точке — хорошо; но за кадром осталось, сколько я проиграл ему. Так что есть куда расти.

Я не сказал бы, что молодёжи в команде уделяют больше времени; тренеры стараются со всеми работать одинаково. Но с нами общаются, советуют, подсказывают. Это помогает в играх», — приводит слова хоккеиста сайт КХЛ.

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Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/21/480247.html

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