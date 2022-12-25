18-летний Мичков забросил дебютную шайбу в составе «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Во втором периоде он вывел сочинскую команду вперед — 2:1. 18-летний форвард отличился, когда сочинцы играли в большинстве.

Нападающий забросил дебютную шайбу в составе «Сочи».

Напомним, что Мичков был отдан в аренду в «Сочи», права на игрока принадлежат СКА.