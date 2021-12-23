18-летний хоккеист КХЛ рассказал, что мечтает купить «Гелендваген» с кожаным салоном

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Данила Юров поделился своими мечтами, отношением к хоккейной карьере, окружающим людям и деньгам.

— Вам исполнилось 18 лет, вы играете в топ-клубе КХЛ. Какие мысли приходят с взрослением?

— Понимаю, что карьера очень короткая. Это кажется, что 15 лет — долго. А пролетит по щелчку пальцев. Надо бережно относиться к деньгам, к близким, друзьям. Всегда оставаться человеком, кем бы ты ни был. Не забывать тех, с кем ползал, кто водил тебя с четырех лет на тренировки, кто вставал ради тебя в 6 утра. Независимо от того, в какой лиге ты играешь, надо оставаться человеком и понимать, что можно покупать, а на что не нужно тратить деньги.

— Приведите примеры, на что не нужно тратить деньги?

— На тусовки, на игры. Да, я играю в ту же CS: GO, могу позволить что-то купить, но не понимаю, как можно на постоянной основе вкладывать нереальные суммы — 100-200 тысяч. Лучше пойти и купить маме шубу. Она будет в тысячу раз счастливее. И ты будешь смотреть на нее и радоваться, что твоя мама счастлива.

— Многих молодых игроков накрывает звездная болезнь с первыми серьезными контрактами. Дорогая одежда, дорогие рестораны.

— Надеюсь, со мной такого не будет. Одежда совсем не важна для меня. Мама возьмет за руку, пойдем с ней и купим то, что мне нужно. Не знаю, стоит говорить об этом или нет, но все деньги я отдаю родителям. Они отвечают за мою зарплату и лучше знают, как ее тратить. Мы распределили наш бюджет. Сильно палку не перегибаю с тратами.

— Сейчас вам исполнилось 18. Машиной еще не обзавелись?

— Еще нет.

— А на права отучились?

— Да, осталось только их получить.

— Есть автомобиль, от которого вы кайфуете?

— «Гелендваген» с кожаным салоном. Кто проводил детство во дворе, должен меня понять. Сериал «Бригада», фильм «Брат» — все оттуда идет.

— У вас есть страсть к скорости?

— Нет. Сколько примеров, когда скорость ни к чему хорошему не приводила. Самое главное в автомобиле — это комфорт. Сел за руль, десять минут — и ты на месте. Не ждешь такси по 10-15 минут, а доехал на своей машине со своей музыкой.