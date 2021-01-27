18-летний Гуслистов будет капитаном «Северстали» в матче против СКА

18-летний нападающий «Северстали» Никита Гуслистов будет капитаном команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против СКА.

22 января в матче против «Автомобилиста» нападающий оформил хет-трик. Гуслистов стал самым молодым россиянином, который отметился хет-триком в лиге. Форвард череповецкого клуба добился этого в 18 лет и 236 дней.

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