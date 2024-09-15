18-летний Демидов из СКА забил свой первый гол в КХЛ

Нападающий СКА Иван Демидов открыл счет в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» — 1:0.

18-летний хоккеист отличился на 2-й минуте с передачи Евгения Кузнецова. Для Демидова это первый гол в КХЛ. Форвард дебютировал в лиге в 2022 году. В нынешнем розыгрыше он проводит четвертый матч за СКА.

В сезонах-2022/23 и 2023/24 Демидов признавался самым ценным игроком чемпионата МХЛ.