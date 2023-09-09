17-летний защитник «Трактора» Щучинов прокомментировал первое набранное очко в КХЛ
Защитник «Трактора» Артем Щучинов прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. 17-летний хоккеист в игре отдал свою первую результативную передачу в лиге.
«Пропустили первый гол, потом сразу в следующей смене забили. На этом не остановились, давили, еще забили. После чуть-чуть расслабились, пропустили ненужный гол. Потом уже собрались и довели матч до победы. В целом, пять очков из восьми, на таком сложном, затяжном выезде.
Мое первое набранное очко? Дер-Аргучинцев отдал мне наверх, я увидел Антипина, перевел ему под бросок, и шайба сквозь Кравцова зашла в створ. Виталий по-моему подправил, все грамотно сделал. Я с детства пытался поддерживать атаку, быть четвертым нападающим. Уверенность со временем приходит все больше и больше», — приводит слова Щучинова Metaratings.ru.
«Трактор» набрал 5 очков и занимает пятое место в турнирной таблице «Востока».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|2
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|3
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|4
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|9.09
|13:00
|
Динамо – Сочи
|4 : 0
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|1 : 6
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|4 : 1
|9.09
|16:30
|
Лада – Амур
|- : -
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -