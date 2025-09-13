17-летний Селиванов из «Динамо» стал самым молодым голкипером в истории КХЛ

Голкипер московского «Динамо» Владимир Селиванов дебютировал команду в FONBET Чемпионате КХЛ.

Вратарь заменил Максима Моторыгина в третьем периоде матча с «Авангардом» при счете 3:6. Селиванов стал самым молодым голкипером в истории лиги (17 лет, 1 месяц и 20 дней), сообщает пресс-служба бело-голубых.

Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину, который дебютировал 17 лет и 156 дней.