17-летний Никита Сусуев стал самым молодым автором гола «Спартака» в КХЛ

17-летний нападающий Никита Сусуев стал самым молодым автором гола «Спартака» в КХЛ.

Он забросил шайбу в матче против «Трактора» (5:3) в регулярном чемпионате лиги, отличившись в возрасте 17 лет и 294 дней. Это его дебютный гол в КХЛ.

Также Сусуев стал первым отличившимся в КХЛ игроком 2005 года рождения.