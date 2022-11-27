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Сегодня, 17:16

17-летний Никита Сусуев стал самым молодым автором гола «Спартака» в КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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17-летний нападающий Никита Сусуев стал самым молодым автором гола «Спартака» в КХЛ.

Он забросил шайбу в матче против «Трактора» (5:3) в регулярном чемпионате лиги, отличившись в возрасте 17 лет и 294 дней. Это его дебютный гол в КХЛ.

Также Сусуев стал первым отличившимся в КХЛ игроком 2005 года рождения.

Источник: https://t.me/khl_official_telegram/8123
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
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