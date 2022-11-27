17-летний Никита Сусуев стал самым молодым автором гола «Спартака» в КХЛ
17-летний нападающий Никита Сусуев стал самым молодым автором гола «Спартака» в КХЛ.
Он забросил шайбу в матче против «Трактора» (5:3) в регулярном чемпионате лиги, отличившись в возрасте 17 лет и 294 дней. Это его дебютный гол в КХЛ.
Также Сусуев стал первым отличившимся в КХЛ игроком 2005 года рождения.
Источник: https://t.me/khl_official_telegram/8123
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