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17-летний нападающий «Салавата Юлаева» Амиров набрал первое очко в КХЛ

18:10
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«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ принимает «Авангард», в середине второго периода счет равный — 2:2. На 23-й минуте защитник уфимцев Захар Арзамасцев отличился с передачи 17-летнего Родиона Амирова.

Форвард набрал первое очко в КХЛ. Отметим, что он впервые в сезоне вышел во втором звене уфимцев вместе с Александром Бурмистровым и Никитой Сошниковым.

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