17-летний нападающий «Локомотива» Даниил Бут забил первый гол в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Даниил Бут отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Он сравнял счет в третьем периоде матча — 2:2.

Для 17-летнего форварда эта шайба стала первой в карьере в КХЛ.

До этого он провел в лиге 6 матчей без набранных очков.

Отец Даниила Антон Бут — двукратный чемпион Росси в составе ярославского «Локомотива». Также выступал за СКА, ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Югру» и «Северсталь».