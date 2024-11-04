17-летний форвард «Динамо» Рябкин: «Моя задача — играть в хоккей. Чтобы не вставляли палки в колеса»
Нападающий системы «Динамо» Иван Рябкин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о конфликте с клубом.
— Ты начинал сезон в КХЛ, затем тебя вернули в молодежку, после — перевели в ВХЛ. Кажется, что сейчас в твоей карьере нет стабильности.
— В моем понимании ее нет пока что.
— Почему в молодежке ты не получал игрового времени и вообще говорят, что ругался с тренерами?
— Этот вопрос лучше им задать, у них узнаете. В прошлом сезоне у меня игровое время было в среднем 18 минут, а сейчас 10. Это странно.
— И мне странно. Почему это происходит?
— Причины никакой нет.
— Я видел у тебя удаления вместо голов. Мне понятно, как тренер объясняет снижение твоего игрового времени
— Сейчас была игра (контрольный матч молодежной и юниорской сборных России. — Прим. «СЭ»), играть дают — микроматч 2:0.
— Логично предположить, что ты должен был играть в КХЛ, но ты туда не попадаешь и можешь уехать в Америку, потому что ты там будешь играть реально много и часто. И все думают, что ты там будешь ближе к драфту.
— Я хочу просто играть, это моя задача — играть в хоккей. Чтобы не вставляли мне палки в колеса.
— Какие у тебя отношения с командой КХЛ?
— Ничего не говорят.
В сезоне-2024/25 Рябкин провел 2 матча за основную команду «Динамо» и не отличился результативными действиями. В МХЛ у форварда 8 (0+8) очков в 9 играх за бело-голубых.
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|21
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Динамо М – Торпедо
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