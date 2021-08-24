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16-летний Мичков дебютировал за СКА в матче с «Сочи»

19:48
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Нападающий Матвей Мичков провел первый матч за СКА. Это произошло в матче турнира имени Николая Пучкова против «Сочи».

Хоккеист вышел в первом звене вместе с Андреем Кузьменко и Владиславом Каменевым. Матвей Мичков — победитель юношеской Олимпиады в Лозанне, серебряный призер чемпионата мира U18.

В сезоне-2018/19 юный хоккеист побил рекорд Александра Овечкина, набрав в 26 матчах открытого чемпионата Москвы 109 (70+39) очков

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Евгений Петров все материалы автора

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