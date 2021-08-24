16-летний Мичков дебютировал за СКА в матче с «Сочи»
19:48
Нападающий Матвей Мичков провел первый матч за СКА. Это произошло в матче турнира имени Николая Пучкова против «Сочи».
Состав теперь уже на наш первый матч на Турнире имени Н.Г. Пучкова?— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) August 24, 2021
Молодежь идет в бой! Изучаем заявку на игру с Сочи ?? pic.twitter.com/TUDBprVAso
Хоккеист вышел в первом звене вместе с Андреем Кузьменко и Владиславом Каменевым. Матвей Мичков — победитель юношеской Олимпиады в Лозанне, серебряный призер чемпионата мира U18.
В сезоне-2018/19 юный хоккеист побил рекорд Александра Овечкина, набрав в 26 матчах открытого чемпионата Москвы 109 (70+39) очков
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