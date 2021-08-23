16-летний Даниил Бут опроверг слухи об отъезде в Северную Америку

16-летний нападающий «Локо» Даниил Бут прокомментировал слухи о возможном отъезде в Северную Америку.

— Не знаю, откуда появились слухи о моем отъезде, — недоумевает Бут. — Утром открыл Instagram — а там вся лента только об этом! Было смешно, потому что я не вел никаких переговоров на эту тему. В клубе никто не удивился — все быстро поняли, что это фейк. У меня в тот день была тренировка, перед ней тренеры уточнили, правда ли это — и больше вопрос не поднимался. Эти слухи привлекли дополнительное внимание, но на мне и моей работе это никак не сказалось.

Не вижу смысла сейчас что-то менять. Я прошел школу «Локомотива», меня тут все устраивает: есть вертикаль, есть где получать игровую практику. Я остаюсь в России, — цитирует Бута сайт МХЛ.

— Но ваш партнер по сборной России Матвей Мичков не так давно сказал, что в «Локомотиве» игроков «маринуют».

— Я не считаю так, поэтому я тут. В системе клуба с этого сезона сразу две молодежные команды, выступающие в МХЛ — есть где играть и развиваться.

Бут демонстрировал отличную статистику на детском уровне. Он набрал 63 очка в 27 матчах прошлого сезона по школе, 115 очков в 44 матчах год назад. В МХЛ он не дебютировал.

Нападающий в этом месяце в составе сборной России U18 выиграл Кубок Глинки/Гретцки.

16-летний Даниил Бут — сын бывшего игрока «Локомотива» Антона Бута.