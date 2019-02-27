15 самых дорогих хоккеистов "Авангарда". Инсайд "СЭ"

Перед стартом плей-офф "СЭ" составил рейтинг 53 самых высокооплачиваемых игроков лиги. Сегодня мы чуть более подробно пройдемся по отдельным клубам. Как и в общем рейтинге, мы ранжируем игроков по базовой части их зарплат без учета бонусов. Ниже вы можете увидеть список 15 самых дорогих хоккеистов "Авангарда". Лидер - защитник Коди Фрэнсон, который зарабатывает 90 миллионов рублей за сезон.

Новый инсайдерский текст о зарплатах КХЛ: называем 15 самых дорогих игроков в семи топ-клубах - здесь