17:27 | Хоккей — КХЛ

15 августа "Авангард" проведет товарищеский матч с московским "Динамо"

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"Авангард" скорректировал план подготовки к новому сезону. 15-16 июля будет проведен медицинский осмотр. 15 августа состоится товарищеский матч с московским "Динамо". Также омский клуб проведет сбор в Сочи, где с 3 по 8 августа примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

В прошедшем сезоне КХЛ "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА.

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