15 августа "Авангард" проведет товарищеский матч с московским "Динамо"

"Авангард" скорректировал план подготовки к новому сезону. 15-16 июля будет проведен медицинский осмотр. 15 августа состоится товарищеский матч с московским "Динамо". Также омский клуб проведет сбор в Сочи, где с 3 по 8 августа примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

Изменения в плане предсезонной подготовки!



Перед турниром Sochi Hockey Open проведём короткие сборы в Сочи, а соперником в товарищеском матче 15 августа станет московское "Динамо". pic.twitter.com/R6VGhK5cmQ — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 6 июня 2019 г.

В прошедшем сезоне КХЛ "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА.