12 клубов КХЛ смогут показывать записи нарушения правил на домашних аренах
12 клубов КХЛ смогут показывать видеоповторы нарушения правил на домашних стадионах, сообщает пресс-служба лиги.
После заседания Совещания руководителей клубов, которое проходило 9 декабря 2022 года, КХЛ запустила голосование клубов по вопросу показа повторов нарушений на кубах арен.
По итогу которого большая часть голосовавших поддержала показ моментов на предмет подтверждения нарушения и запросов тренеров.
С 25 января 2023 года показ нарушений будет возможен на домашних аренах: «Авангарда», «Автомобилиста», «Амура», «Ак Барса», «Барыса», «Витязя», «Динамо» Москва, «Локомотива», «Металлурга», «Салават Юлаева», «Северстали» и «Сочи».
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23.01
|18.01
|12:00
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Амур – Адмирал
|3 : 1
|18.01
|15:30
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Сибирь – Нефтехимик
|4 : 1
|18.01
|16:30
|
Авангард – Металлург
|4 : 3 ОТ
|18.01
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|18.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
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