Виктор Харитонов: "Торпедо" старается делать хотя бы шаг, но вперед, в каждом новом сезоне"
Генеральный директор "Торпедо" Виктор Харитонов остался доволен совещанием руководителей клубов. В частности функцинера заинтересовало обсуждение вопросов судейства в лиге.
– Очень интересное и полезное мероприятие, много интересной информации, – приводит официальный сайт КХЛ слова Харитонова. – Мы подвели итоги, затронули много разных тем, по которым были вопросы. В частности, очень интересной оказалась тема судейства. С точки зрения внесения каких-то предложений в регламент – полезное собрание.
Мы движемся поступательно, стараемся делать хотя бы шаг, но вперед, в каждом новом сезоне. Где-то немного не повезло, но в целом оцениваем этот сезон положительно. Надеемся на дальнейший рост и поступательное движение вперед в следующем сезоне. У нас очень хоккейный город, существует проблема с тем, чтобы попасть во дворец спорта. На играх часто бывают аншлаги. Это касается и игр "Чайки".
Около 10 наших молодых игроков, выступающих в МХЛ, имели практику в "Сарове" и "Торпедо". Хорошо себя зарекомендовали ребята 1998 и 1999 годов рождения. Есть уверенность в молодежи, которая показывает стабильно хороший результат, хорошо работает школа.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|67
|43
|24
|93
|2
|Авангард
|67
|43
|24
|92
|3
|Сал. Юлаев
|67
|41
|26
|88
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|67
|36
|31
|78
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|67
|29
|38
|70
|9
|Сибирь
|67
|28
|39
|67
|10
|Нефтехимик
|67
|26
|41
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|67
|20
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|67
|46
|21
|95
|3
|Локомотив
|67
|44
|23
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|67
|36
|31
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
|10
|Куньлунь РС
|66
|23
|43
|52
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|25.02
|14:30
|
Автомобилист – Локомотив
|- : -
|25.02
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|25.02
|17:00
|
Куньлунь РС – СКА
|- : -