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24 мая 2016, 20:36

Виктор Харитонов: "Торпедо" старается делать хотя бы шаг, но вперед, в каждом новом сезоне"

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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Генеральный директор "Торпедо" Виктор Харитонов остался доволен совещанием руководителей клубов. В частности функцинера заинтересовало обсуждение вопросов судейства в лиге.

– Очень интересное и полезное мероприятие, много интересной информации, – приводит официальный сайт КХЛ слова Харитонова. – Мы подвели итоги, затронули много разных тем, по которым были вопросы. В частности, очень интересной оказалась тема судейства. С точки зрения внесения каких-то предложений в регламент – полезное собрание.

Мы движемся поступательно, стараемся делать хотя бы шаг, но вперед, в каждом новом сезоне. Где-то немного не повезло, но в целом оцениваем этот сезон положительно. Надеемся на дальнейший рост и поступательное движение вперед в следующем сезоне. У нас очень хоккейный город, существует проблема с тем, чтобы попасть во дворец спорта. На играх часто бывают аншлаги. Это касается и игр "Чайки".

Около 10 наших молодых игроков, выступающих в МХЛ, имели практику в "Сарове" и "Торпедо". Хорошо себя зарекомендовали ребята 1998 и 1999 годов рождения. Есть уверенность в молодежи, которая показывает стабильно хороший результат, хорошо работает школа.

Источник: http://www.khl.ru/news/2016/05/24/308390.html
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Александр Харитонов (хоккей)
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