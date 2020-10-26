Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 (ОТ).

— По самоотдаче к ребятам нет претензий, — сказал Воробьев. — Все, что было на сегодня, они отдали. У нас добавились Прохоркин и Неколенко, но выбыл Дронов. Николай вышел, скажем так, «на свежачка» — полтора раза покатался. Молодец, что сегодня сыграл.

Игра молодых? Хорошо, что они зашли в состав. До отпуска получилось полтора месяца с ними поработать. Ребята — молодцы, но уровень надо держать постоянно. В этом проблема молодых игроков, но пока они молодцы.

Прорыв Песонена сложно объяснить. Мы знаем и видим, что он очень работящий парень, командные игрок. Для нас стало сюрпризом, что он довольно медленно начинал. Лига другая, площадки другие. В Швейцарии он доминировал. Сейчас он — молодец, последние игры здорово отработал.

900 очков Мозякина? Поздравили Сергея и подарили ему шайбу. Такого нет ни у кого в этой лиге. 1000 очков? Мы будем очень рады, если у него это получится. Сергей — великий игрок. Все это знают и прекрасно понимают. Деннис Расмуссен? Рассчитываем, что он присоединится после 1 ноября, — заявил Воробьев. (Михаил Скрыль)