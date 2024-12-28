Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ
КХЛ на Кинопоиске

Сегодня, 12:35

«Брат», «Бриллиантовая рука», «Слово пацана». Что смотрят звезды КХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Разбираем предпочтения хоккеистов вместе с «Кинопоиском».

Богатый мир кино — неотъемлемая часть жизни каждого человека. Хоккеисты — не исключение. В длинных поездках между городами игроки предпочитают проводить время, просматривая фильмы или сериалы. Рассказываем вместе с «Кинопоиском» о кинопредпочтениях звезд клубов КХЛ.

«Морис Ришар»

Форвард «Спартака» Николай Голдобин признавался, что остался под впечатлением от биографической картины режиссера Шарля Бинаме. Фильм «Морис Ришар» погружает зрителей в события канадского хоккея и рассказывает историю звездного нападающего «Монреаля» — Мориса Ришара. В нем отражен карьерный путь форварда, получившего прозвище Ракета, — от подросткового периода до большой славы в НХЛ. Впоследствии приз лучшему снайперу регулярного чемпионата назвали в честь Ришара. Жаль только, что Голдобин не закрепился в НХЛ и не поборолся за трофей, который носит имя героя одного из любимейших фильмов хоккеиста.

FONBET. «Офис Овечкина», ЗаБег.РФ и «Герои на льду» — важные благотворительные события 2024 года

«Брат», «Брат-2»

Легендарную российскую дилогию в сезоне-2023/24 адаптировали на хоккейные реалии «Трактор» и «Автомобилист». Противостояние тренеров Алексея Заварухина и Николая Заварухина развили в Братское дерби. Культовые фильмы режиссера Алексея Балабанова оценили и в других клубах КХЛ. Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский имеет восточнославянские корни. Его родители — выходцы из СССР, переехавшие в США. Форвард уфимцев хорошо говорит на русском языке и, как признавался в интервью, пытается получше понять нашу культуру и традиции. Хмелевский посмотрел обе части «Брата» и считает вторую популярнее. «Прежде всего она показывает, как русские воспринимают поведение американцев. Но мне понравились обе части», — отметил Александр.

«Бриллиантовая рука»

«Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» — без этих культовых фильмов невозможно представить празднование Нового года. Как выяснилось, поклонники советского кино нашлись и среди хоккеистов. Причем — среди молодежи. Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов нечасто включает старые фильмы, но «Бриллиантовую руку» готов пересмотреть под Новый год с удовольствием. Уверены, выбор талантливого форварда оценили многие россияне, которые также ассоциируют январские праздники с шедевром Леонида Гайдая.

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев.
Владимир Ткачев.
Фото ХК «Авангард»

«Ford против Ferrari», «Форсаж»

Пандемия коронавируса сейчас кажется событиями далекого прошлого. Время, проведенное в самоизоляции, открыло возможность для просмотра новых кино и сериалов. Владимир Ткачев, лидер «Авангарда», признавался, что в пандемию посмотрел сериал «Возмездие», а также фильмы «Ford против Ferrari» и «Форсаж». Видимо, к скорости и автомобилям нападающий неравнодушен.

«Слово пацана»

Выпущенный в 2023 году сериал произвел колоссальное впечатление на российском кинорынке. Можно встретить разные отзывы о посыле, заложенном режиссером, и актерской игре, но совершенно точно работа получилась суперобсуждаемой. Вот и среди хоккеистов нашлось немало поклонников историй с казанских улиц. Арсений Грицюк, нападающий СКА, назвал «Слово пацана» культовым сериалом и признавался, что партнеры в раздевалке много обсуждали серии и ждали продолжения. Среди хоккеистов нашлись и критики картины. Вратарь Владислав Подъяпольский высказал категоричное мнение: «Я посмотрел шесть серий, было интересно. Детям его не надо показывать — это дичь. Им это не надо смотреть. Это было в прошлом. Были такие тяжелые времена. Сейчас уже все поменялось».


 

18+ Реклама. Рекламодатель. ООО «Кинопоиск». ИНН 7710688352.

erid: 2VfnxxSA96g

Хоккей
КХЛ
Читайте также
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей
Популярное видео
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фэнтези месяца — чудо-гол Кузнецова, вестерн — 12 голов «Северстали» и «Ак Барса». Главные моменты ноября в КХЛ