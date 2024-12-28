«Брат», «Бриллиантовая рука», «Слово пацана». Что смотрят звезды КХЛ

Разбираем предпочтения хоккеистов вместе с «Кинопоиском».

Богатый мир кино — неотъемлемая часть жизни каждого человека. Хоккеисты — не исключение. В длинных поездках между городами игроки предпочитают проводить время, просматривая фильмы или сериалы. Рассказываем вместе с «Кинопоиском» о кинопредпочтениях звезд клубов КХЛ.

«Морис Ришар»

Форвард «Спартака» Николай Голдобин признавался, что остался под впечатлением от биографической картины режиссера Шарля Бинаме. Фильм «Морис Ришар» погружает зрителей в события канадского хоккея и рассказывает историю звездного нападающего «Монреаля» — Мориса Ришара. В нем отражен карьерный путь форварда, получившего прозвище Ракета, — от подросткового периода до большой славы в НХЛ. Впоследствии приз лучшему снайперу регулярного чемпионата назвали в честь Ришара. Жаль только, что Голдобин не закрепился в НХЛ и не поборолся за трофей, который носит имя героя одного из любимейших фильмов хоккеиста.

Легендарную российскую дилогию в сезоне-2023/24 адаптировали на хоккейные реалии «Трактор» и «Автомобилист». Противостояние тренеров Алексея Заварухина и Николая Заварухина развили в Братское дерби. Культовые фильмы режиссера Алексея Балабанова оценили и в других клубах КХЛ. Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский имеет восточнославянские корни. Его родители — выходцы из СССР, переехавшие в США. Форвард уфимцев хорошо говорит на русском языке и, как признавался в интервью, пытается получше понять нашу культуру и традиции. Хмелевский посмотрел обе части «Брата» и считает вторую популярнее. «Прежде всего она показывает, как русские воспринимают поведение американцев. Но мне понравились обе части», — отметил Александр.

«Бриллиантовая рука»

«Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» — без этих культовых фильмов невозможно представить празднование Нового года. Как выяснилось, поклонники советского кино нашлись и среди хоккеистов. Причем — среди молодежи. Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов нечасто включает старые фильмы, но «Бриллиантовую руку» готов пересмотреть под Новый год с удовольствием. Уверены, выбор талантливого форварда оценили многие россияне, которые также ассоциируют январские праздники с шедевром Леонида Гайдая.

Владимир Ткачев. Фото ХК «Авангард»

«Ford против Ferrari», «Форсаж»

Пандемия коронавируса сейчас кажется событиями далекого прошлого. Время, проведенное в самоизоляции, открыло возможность для просмотра новых кино и сериалов. Владимир Ткачев, лидер «Авангарда», признавался, что в пандемию посмотрел сериал «Возмездие», а также фильмы «Ford против Ferrari» и «Форсаж». Видимо, к скорости и автомобилям нападающий неравнодушен.

«Слово пацана»

Выпущенный в 2023 году сериал произвел колоссальное впечатление на российском кинорынке. Можно встретить разные отзывы о посыле, заложенном режиссером, и актерской игре, но совершенно точно работа получилась суперобсуждаемой. Вот и среди хоккеистов нашлось немало поклонников историй с казанских улиц. Арсений Грицюк, нападающий СКА, назвал «Слово пацана» культовым сериалом и признавался, что партнеры в раздевалке много обсуждали серии и ждали продолжения. Среди хоккеистов нашлись и критики картины. Вратарь Владислав Подъяпольский высказал категоричное мнение: «Я посмотрел шесть серий, было интересно. Детям его не надо показывать — это дичь. Им это не надо смотреть. Это было в прошлом. Были такие тяжелые времена. Сейчас уже все поменялось».