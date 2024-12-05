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Сегодня, 13:30

Фэнтези месяца — чудо-гол Кузнецова, вестерн — 12 голов «Северстали» и «Ак Барса». Главные моменты ноября в КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Евгений Кузнецов.
Фото Официальный сайт ХК СКА
Евгений Кузнецов в матче против «Амура».
Фото Официальный сайт ХК СКА
Мамы на матче «Салават Юлаева».
Ярослав Дыбленко.
Фото Официальный сайт ХК «Северсталь»
СКА — «Сочи».
Фото Официальный сайт ХК СКА
«Металлург» — «Сибирь».
Фото Официальный сайт ХК «Сибирь»
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Вспоминаем самое яркое в ноябре вместе с «Кинопоиском».

Драма месяца — «Металлург» — «Сибирь» (3:4), «Сибирь» отыгралась с 1:3 в третьем периоде

Ноябрь для действующих чемпионов КХЛ начался с матча, который явно хотелось поскорее забыть. Хоть «Металлург» стартовал в сезоне неровно, забирать очки дома у команд уровня «Сибири» обязан без лишних хлопот. Все шло к победе магнитогорцев на классе.

«Сталевары» вышли на третий период, ведя в две шайбы, но сибиряки неожиданно для всех включились и вернули интригу. Неувядающий Сергей Широков отыграл одну шайбу. Затем наступило время Владислава Кары. Дубль нападающего, который присоединился к команде по ходу сезона, заставил Разина недоуменно смотреть на лед. «Магнитка» получила обиднейшее поражение дома, хотя еще до середины третьего периода ничего не предвещало беды.

«Металлург» — «Сибирь».
Фото Официальный сайт ХК «Сибирь»

Фантастика месяца — СКА — «Сочи» (2:5)

СКА в нынешнем сезоне подарил не один сценарий для фильмов. Армейцы играют не так стабильно, как ожидалось с их суперсоставом. Поражение, которое никто и представить не мог, команда Романа Ротенберга получила от «Сочи». О тесных связях этих клубов говорится много и давно. Еще пару сезонов назад представить победу южан над СКА можно было только в самых сладких снах преданных черноморских болельщиков. Однако в ноябре «Сочи» преподнес сенсацию и обыграл армейцев в Санкт-Петербурге. Причем сделал это с запасом и не позволил команде Ротенберга даже задуматься о камбэке.

СКА — «Сочи».
Фото Официальный сайт ХК СКА

Вестерн месяца — «Северсталь» — «Ак Барс» (7:5)

Когда в «Ак Барс» назначили Анвара Гатиятулина, ожидалось, что казанский клуб предстанет в образе «Трактора», которым тренер руководил ранее. Не самая впечатляющая игра в атаке, осторожный стиль, прагматизм. Однако Гатиятулин эпизодично раскрывает нападение «Ак Барса», и команда выдает такие матчи, как с «Северсталью». Семь заброшенных шайб от череповчан удивляют не так сильно. Но вот пять голов казанцев! Соперники устроили настоящую перестрелку, забросив на двоих 12 шайб. Вратарей в этот вечер было откровенно жаль.

Ярослав Дыбленко.
Фото Официальный сайт ХК «Северсталь»

Семейный фильм — матчи в рамках акции «Мама на первом месте»

24 ноября в России отметили День матери, и клубы КХЛ хорошо подготовились к важному и трогательному празднику. Матчи в выходные прошли в поддержку тех, кто подарил жизнь хоккеистам. Мамы проводили стартовое вбрасывание, поддерживали с плакатами у стекла, отбивали кулачки перед играми, брали интервью в микст-зоне. 23 ноября гостьей студии в шоу «Кинопоиска» «Хороший хоккей» стала мама Богдана Конюшкова. А в Магнитогорске перед матчем с «Сибирью» состав «Металлурга» объявила мама нападающего Романа Канцерова — Ксения. Поздравительная программа получилась богатой и разнообразной. Уверены, все мамы остались довольны.

Мамы на матче «Салават Юлаева».

Хоррор месяца — «Сибирь» — СКА (0:1 Б)

Поражения в СКА воспринимаются крайне эмоционально. Особенно когда неудачные матчи накладываются и перетекают в серии. Перед матчем в Новосибирске армейцы проиграли пять матчей подряд. Ужасная полоса едва не продолжилась против команды Вадима Епанчинцева. В основное время мы увидели бенефис вратарей: Дениса Костина и Егора Заврагина. Оба голкипера заработали по «сухарю». В серии буллитов Заврагин и реализовавший свою попытку Валентин Зыков спасли СКА от позора и прервали серию поражений.

Евгений Кузнецов в матче против «Амура».
Фото Официальный сайт ХК СКА

Фэнтези месяца — СКА — «Амур» (6:3) и гол-шедевр Евгения Кузнецова

Определить гол ноября было безумно легко. Евгений Кузнецов из СКА вспомнил о своей магии и умудрился оформить лакросс с пятака. Вместо самых обаятельных эпитетов достаточно пересмотреть шайбу форварда армейцев. Примечательно, что Кузнецов огорчил вратаря-дебютанта КХЛ Виктора Кобозева. Карьера в новой лиге началась с пропущенного гола, который еще долго будут крутить в социальных сетях. Когда Евгений вернулся из «Каролины», такие шедевры и ждали от нападающего. Пока Кузнецов радует ими не так часто, но шикарная шайба «Амуру» запомнится надолго.

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