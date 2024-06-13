СКА готовит еще один трансфер, в «Салават» едет сильный канадский центр. Инсайды «СЭ»
Шашков — в СКА?
Вот уже больше месяца судьба нападающего «Сибири» Никиты Шашкова находится в подвешенном состоянии. Квалификационное предложение клуба с незначительным повышением оклада парень в статусе ограниченно свободного агента не принял и правильно сделал — цифры там на порядок меньше, чем у его ровесника Ильи Морозова, получившего около 30 миллионов в год, — в 25 лет пора получать уже более серьезные деньги. Офершит от другого клуба силовой форвард не получил и уже не получит — квалификационное окно давно закрыто. Однако это не значит, что он останется в «Сибири» и согласится на условия Виктора Меркулова.
Долгое время одним из главных претендентов на Шашкова считался «Автомобилист», где его не первый год хочет видеть Николай Заварухин, работавший с ним еще в «Сибирских снайперах». Вот только директор екатеринбуржцев Максим Рябков не захотел делать офершит и платить регламентную компенсацию. Куда более осторожный интерес проявляли также «Авангард» и «Ак Барс».
Однако сейчас к приобретению форварда находится ближе всех питерский СКА, где опять пытаются провести точечную селекцию с двумя десятками трансферов. И зная, как Роман Ротенберг любит игроков подобного плана, в этом нет ничего удивительного. В его вертикальный хоккей со ставкой на объем катания и скорость Шашков впишется без проблем.
Главный вопрос: что может получить «Сибирь» взамен? В этой ситуации Меркулов мог бы выдернуть из питерской системы несколько игроков на будущее. Тем более что армейцы в последнее время достаточно охотно расстаются с молодыми активами — достойных нераскрытых игроков в кармане у Ротенберга полно. Только новому генменеджеру новосибирцев в свой первый сезон нужны люди, которые усилят первые звенья здесь и сейчас.
Условные Осипов, Лазутин и Семен Демидов — это потенциально здорово. Но когда они заиграют, и заиграют ли вообще? Так что не удивляйтесь, если Новосибирск получит деньги, которые можно потратить на не менее условного Теему Пулккинена. В нынешней ситуации менеджменту сибиряков нужны люди, которые помогут решить задачу попадания в плей-офф и сохранить рабочие места на следующий сезон.
«Салават» подписал центра во второе звено
«Салават Юлаев» подписал канадского нападающего Нэйтана Тодда. В среду расторг соглашение с «Сан-Хосе», а уже после этого 28-летний центрфорвард официально заключил контракт с уфимским клубом сроком на один год. Ассистент генерального менеджера «Шаркс» Джо Уилл днем ранее сообщил о том, что игрок заявил руководству о желании продолжить карьеру в России. По нашим данным, зарплата хоккеиста составит около 60 миллионов рублей за сезон.
Фамилия Тодда давно фигурировала среди легионеров, готовых рассматривать варианты в КХЛ. Однако между желаемым и реальностью лежит большая дистанция. Никто не мог дать стопроцентной гарантии, что все пройдет гладко и хоккеист обязательно приедет. В «Салавате Юлаеве» проявили терпение и, похоже, останутся в плюсе. Канадец стал лучшим бомбардиром фарм-клуба в АХЛ. Он ни разу за весь сезон не был поднят в основной состав безнадежного аутсайдера НХЛ «Сан-Хосе», что, вероятно, и подтолкнуло его к отъезду.
На Тодда в разное время претендовали несколько клубов КХЛ. В один момент им всерьез интересовался «Авангард». Но в Омске в итоге решили не ждать у моря погоды и сделали выбор в пользу его одноклубника по «Сан-Хосе» Коула Кэсселса. Также рассматривали кандидатуру Тодда и в «Металлурге». В данной связи «Салават» можно поздравить — новичок должен органично занять место во втором звене, укрепив топ-6 уфимской команды.
«Автомобилист» сохраняет костяк
Успешное выступление «Автомобилиста» в минувшем сезоне создало серьезные проблемы для руководства клуба — аппетиты игроков в такой ситуации растут пропорционально успехам. В Екатеринбурге не стали менять костяк команды и продлили большинство лидеров. Покинули «Автомобилист» лишь опытные Сергей Широков и Алексей Макеев. Последнему клуб предлагал продление на три года с зарплатой 40 миллионов рублей в год, но Макеев решил выйти на рынок свободных агентов.
Пожалуй, ключевое решение Максима Рябкова и Олега Гросса — долгосрочный контракт для лучшего бомбардира плей-офф Анатолия Голышева. Причем на очень скромных условиях — зарплата Голышева в трех следующих сезонах составит 40 миллионов рублей в год, в сезоне-2027/28 уменьшится до 38, а в сезоне-2028/29 — до 35 миллионов рублей в год.
Немецкий нападающий Брукс Мэйсек не впечатлил в минувшем сезоне — в плей-офф у
«Автомобилиста» были другие герои. Но в итоге он все равно продлил контракт на год, получив зарплату 67 миллионов рублей в год. Кертис Волк поразил мужеством в плей-офф, выходя на лед с разорванной губой, и выглядел здорово. Как итог — новый двухлетний контракт с зарплатой 65 и 68 миллионов рублей в год.
Центрфорвард Данил Романцев забил несколько важных голов в плей-офф, но его контракт по сравнению с прошлым сезоном стал меньше вдвое — теперь он будет получать 20 миллионов рублей в год. На пять миллионов меньше будет получать Степан Хрипунов, а вот вратарь Владимир Галкин заслужил многократного повышения зарплаты — вместо шести миллионов в год теперь он будет получать 20, а новый контракт рассчитан аж на три сезона.
Главным же новичком команды стал канадец с российским паспортом Брендан Лайпсик. У него не получилось заиграть в СКА, и армейцы расторгли с Лайпсиком контракт. «Автомобилист» выиграл борьбу за форварда, подписав двухлетнее соглашение — зарплата Лайпсика составит 60 и 65 миллионов рублей в год соответственно.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2