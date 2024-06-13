Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ
Инсайды по четвергам

Сегодня, 00:10

СКА готовит еще один трансфер, в «Салават» едет сильный канадский центр. Инсайды «СЭ»

Форвард «Сибири» Никита Шашков близок к переходу в СКА
И. Богун , М. Зислис , А. Хайруллин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист «Сибири» Никита Шашков.
Никита Шашков.
Фото ХК «Сибирь»
Традиционная рубрика по четвергам.

Шашков — в СКА?

Вот уже больше месяца судьба нападающего «Сибири» Никиты Шашкова находится в подвешенном состоянии. Квалификационное предложение клуба с незначительным повышением оклада парень в статусе ограниченно свободного агента не принял и правильно сделал — цифры там на порядок меньше, чем у его ровесника Ильи Морозова, получившего около 30 миллионов в год, — в 25 лет пора получать уже более серьезные деньги. Офершит от другого клуба силовой форвард не получил и уже не получит — квалификационное окно давно закрыто. Однако это не значит, что он останется в «Сибири» и согласится на условия Виктора Меркулова.

Долгое время одним из главных претендентов на Шашкова считался «Автомобилист», где его не первый год хочет видеть Николай Заварухин, работавший с ним еще в «Сибирских снайперах». Вот только директор екатеринбуржцев Максим Рябков не захотел делать офершит и платить регламентную компенсацию. Куда более осторожный интерес проявляли также «Авангард» и «Ак Барс».

Хоккеист «Сибири» Никита Шашков.
Никита Шашков.
Фото ХК «Сибирь»

Однако сейчас к приобретению форварда находится ближе всех питерский СКА, где опять пытаются провести точечную селекцию с двумя десятками трансферов. И зная, как Роман Ротенберг любит игроков подобного плана, в этом нет ничего удивительного. В его вертикальный хоккей со ставкой на объем катания и скорость Шашков впишется без проблем.

Главный вопрос: что может получить «Сибирь» взамен? В этой ситуации Меркулов мог бы выдернуть из питерской системы несколько игроков на будущее. Тем более что армейцы в последнее время достаточно охотно расстаются с молодыми активами — достойных нераскрытых игроков в кармане у Ротенберга полно. Только новому генменеджеру новосибирцев в свой первый сезон нужны люди, которые усилят первые звенья здесь и сейчас.

Роман Ротенберг. Как Ротенберг опять вписал СКА в потолок зарплат? Расторжения на 350 миллионов и лазейки в регламенте КХЛ

Условные Осипов, Лазутин и Семен Демидов — это потенциально здорово. Но когда они заиграют, и заиграют ли вообще? Так что не удивляйтесь, если Новосибирск получит деньги, которые можно потратить на не менее условного Теему Пулккинена. В нынешней ситуации менеджменту сибиряков нужны люди, которые помогут решить задачу попадания в плей-офф и сохранить рабочие места на следующий сезон.

Нэйтан Тодд.
Фото Соцсети

«Салават» подписал центра во второе звено

«Салават Юлаев» подписал канадского нападающего Нэйтана Тодда. В среду расторг соглашение с «Сан-Хосе», а уже после этого 28-летний центрфорвард официально заключил контракт с уфимским клубом сроком на один год. Ассистент генерального менеджера «Шаркс» Джо Уилл днем ранее сообщил о том, что игрок заявил руководству о желании продолжить карьеру в России. По нашим данным, зарплата хоккеиста составит около 60 миллионов рублей за сезон.

Фамилия Тодда давно фигурировала среди легионеров, готовых рассматривать варианты в КХЛ. Однако между желаемым и реальностью лежит большая дистанция. Никто не мог дать стопроцентной гарантии, что все пройдет гладко и хоккеист обязательно приедет. В «Салавате Юлаеве» проявили терпение и, похоже, останутся в плюсе. Канадец стал лучшим бомбардиром фарм-клуба в АХЛ. Он ни разу за весь сезон не был поднят в основной состав безнадежного аутсайдера НХЛ «Сан-Хосе», что, вероятно, и подтолкнуло его к отъезду.

На Тодда в разное время претендовали несколько клубов КХЛ. В один момент им всерьез интересовался «Авангард». Но в Омске в итоге решили не ждать у моря погоды и сделали выбор в пользу его одноклубника по «Сан-Хосе» Коула Кэсселса. Также рассматривали кандидатуру Тодда и в «Металлурге». В данной связи «Салават» можно поздравить — новичок должен органично занять место во втором звене, укрепив топ-6 уфимской команды.

Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» сохраняет костяк

Успешное выступление «Автомобилиста» в минувшем сезоне создало серьезные проблемы для руководства клуба — аппетиты игроков в такой ситуации растут пропорционально успехам. В Екатеринбурге не стали менять костяк команды и продлили большинство лидеров. Покинули «Автомобилист» лишь опытные Сергей Широков и Алексей Макеев. Последнему клуб предлагал продление на три года с зарплатой 40 миллионов рублей в год, но Макеев решил выйти на рынок свободных агентов.

Пожалуй, ключевое решение Максима Рябкова и Олега Гросса — долгосрочный контракт для лучшего бомбардира плей-офф Анатолия Голышева. Причем на очень скромных условиях — зарплата Голышева в трех следующих сезонах составит 40 миллионов рублей в год, в сезоне-2027/28 уменьшится до 38, а в сезоне-2028/29 — до 35 миллионов рублей в год.
Немецкий нападающий Брукс Мэйсек не впечатлил в минувшем сезоне — в плей-офф у
«Автомобилиста» были другие герои. Но в итоге он все равно продлил контракт на год, получив зарплату 67 миллионов рублей в год. Кертис Волк поразил мужеством в плей-офф, выходя на лед с разорванной губой, и выглядел здорово. Как итог — новый двухлетний контракт с зарплатой 65 и 68 миллионов рублей в год.

Хоккеисты &laquo;Автомобилиста&raquo; после поражения в&nbsp;серии с &laquo;Металлургом&raquo;. Богатый клуб, в который никто не верил. «Автомобилист» провел лучший сезон в своей истории

Центрфорвард Данил Романцев забил несколько важных голов в плей-офф, но его контракт по сравнению с прошлым сезоном стал меньше вдвое — теперь он будет получать 20 миллионов рублей в год. На пять миллионов меньше будет получать Степан Хрипунов, а вот вратарь Владимир Галкин заслужил многократного повышения зарплаты — вместо шести миллионов в год теперь он будет получать 20, а новый контракт рассчитан аж на три сезона.

Главным же новичком команды стал канадец с российским паспортом Брендан Лайпсик. У него не получилось заиграть в СКА, и армейцы расторгли с Лайпсиком контракт. «Автомобилист» выиграл борьбу за форварда, подписав двухлетнее соглашение — зарплата Лайпсика составит 60 и 65 миллионов рублей в год соответственно.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
0
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: Максименко собрал пять первых мест в голосовании футболистов «Спартака»
Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Рубина»: Безруков проголосовал за Даку
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почему Радулов не перешел в «Динамо»? Как Ларионов отказался от защитника из НХЛ? Инсайды «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
11.04
13.04
15.04
18.04
20.04
22.04
24.04
24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее