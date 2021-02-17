Интервью болельщика армейцев Михаила Федорова, активного участника традиции « Бесценная лига

В 2016 году Mastercard совместно с КХЛ создали «Бесценную лигу», традицию для игроков и болельщиков. В течение игрового сезона любители хоккея на сайте www.mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. По итогам чемпионата выбранные игроки каждого клуба КХЛ, а также их самые активные болельщики получают главную награду традиции — Бесценный Трофей, символ единства игроков и болельщиков. Одним из Бесценных Болельщиков стал преданный поклонник ЦСКА Михаил Федоров, разделивший приз с экс-форвардом армейцев Кириллом Капризовым. Михаил рассказал нам, как начал участвовать в «Бесценной лиге», и поделился впечатлениями об итогах первой половины сезона-2020/21.

— Михаил, как давно вы следите за хоккеем?

— За хоккеем в качестве болельщика слежу с детства. Любовь к этому виду спорта привил отец — он болел за московское «Динамо». Первый раз пришли на дерби с ЦСКА, и я начал болеть за армейцев. Потом втянулся и уже больше 30 лет болею за ЦСКА во всех видах спорта, но чаще всего слежу за хоккейным клубом. А в те времена, когда я начинал интересоваться хоккеем, играли еще Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов и знаменитая тройка Крутов-Ларионов-Макаров. Так что хоккей занял большее место в моем сердце.

Сергей Макаров, Игорь Ларионов и Вячеслав Фетисов. Фото «СЭ»

— С отцом конфликтов не было из-за того, что болеете за разные команды? Например, если в дерби «Динамо» — ЦСКА победили армейцы, сын оставался без мороженого?

— Такого не помню. Все было нормально. Так даже интереснее: где-то можно подначить, пошутить, что твои проиграли, а мои победили.

— Расскажите, что для вас значит «Бесценная лига» и как вы стали одним из ее победителей?

— «Бесценная лига» — интересная традиция, участвую в ней не первый сезон. Когда традиция только появилась, я, если честно, до конца не понял правила. Попробовал поучаствовать и забросил это дело. На второй год увидел рекламу, как люди выигрывают призы, выходят на лед, чтобы разделить Бесценный Трофей с игроком. Мне стало очень интересно, я разобрался в правилах и стал активно набирать очки в активностях и конкурсах. В итоге выиграл сам. Даже не ожидал, что это реально. Знаете, найдутся люди, которые подумают, что это какая-то ерунда, ты ничего не выиграешь. Но стоит попробовать поучаствовать и, может, вам повезет, как и мне.

«Бесценная лига» очень затягивает. Ты ждешь начала сезона, чтобы и понаблюдать за своей командой, и поучаствовать в традиции. У тебя появляется интерес выиграть призы от Mastercard и с каждым месяцем усиливается желание побороться за главную награду — возможность выйти на лед с игроком любимого клуба. «Бесценная лига» — это и соревнование, и общение с другими болельщиками, многих из них встречаешь на играх.

— Вы болеете за ЦСКА и после каждого матча выбираете лучших игроков в голосовании «Бесценной лиги». Кого из состава армейцев вы бы выделили в этом сезоне?

— В этом сезоне мне нравится Константин Окулов и его тройка с Максимом Шалуновым и Максимом Маминым.

Константин Окулов и Максим Шалунов. Фото «СЭ»

— После ухода лидеров — Кирилла Капризова, Михаила Григоренко, Линдена Вея — эта тройка, на ваш взгляд, готова вести команду за собой в важных матчах?

— Об этом мы узнаем по итогам плей-офф — главной части сезона. Пока они с этой функцией справляются.

— Есть в составе ЦСКА хоккеисты, впечатлившие вас своим прорывом именно в этом сезоне?

— Сложный вопрос. Наверное, Максим Мамин. У него не было столько игрового времени до этого. Он выходил больше в третьих-четвертых звеньях. А сейчас у него появилась возможность играть большую роль в атаке, помогать команде забивать голы. Мне кажется, он этим отлично пользуется. У них сложилась очень интересная тройка.

— А кого бы вы включили в тройку «Бесценных игроков» КХЛ на данный момент?

— Вадима Шипачева и Дмитрия Яшкина из московского «Динамо» и Константина Окулова из ЦСКА. Но на самом деле в лиге очень много хороших игроков, на которых приятно смотреть.

— Что вообще для вас стало самых ярким впечатлением первой половины нового сезона КХЛ?

— Матч за Кубок открытия. Хоть ЦСКА его и проиграл, главное, что сезон начался. Было не понятно, будет ли он проводиться, пустят ли зрителей на трибуны. Вот эта радость, что хоккей вернулся, — самое яркое впечатление.

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