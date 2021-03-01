В КХЛ прошла первая в истории премия « Талисмания », которая определила лучшего талисмана клубов лиги. Победил Волк из московского «Динамо». В специальной номинации Mastercard болельщики проголосовали за Бесценного Талисмана, им стал Зубрик из минского «Динамо».

КХЛ — во всех смыслах популярная лига. А популярная, если брать буквальный перевод с латыни, значит «народная». Что же может быть золотым активом такой лиги, ее главной ценностью? Конечно, люди — прежде всего, игроки, выходящие на лед в составах команд, и болельщики, горячо поддерживающие их с трибун. Но есть и еще кое-что. Точнее, кое-кто.

У каждого клуба в КХЛ есть свой талисман. Когда-то просто забавные картинки, на которых рисовали мультяшек с клюшками, сейчас талисманы без преувеличения полноценные члены клубов, и очень узнаваемые — кто не знаком с новосибирским Снеговиком, минским Зубриком, казанским Айсбарсом или омским Ястребом?

И традиционное собрание талисманов во время «Недели звезд хоккея» уже давно стало для болельщиков одним из ее главных событий. А в этом сезоне КХЛ пошла еще дальше и учредила премию «Талисмания».

Танцы и буллиты

Идея блестящая — провести онлайн-шоу в целых три этапа, во время которых талисманы проявят себя с разных сторон. Первые два — в заочном формате. На стартовой неделе им предстоял танцевальный конкурс. Все участники подготовили номер, записали его на видео, а организаторы выложили результат на сайте премии и в социальных сетях. Строгим судьей выступил известный хореограф Егор Дружинин, но и болельщики могли отдавать голоса своим любимцам.

— Удивить меня может, в первую очередь, исключительное мастерство, — отметил Дружинин. — Смогут ли талисманы это сделать? Мне сложно судить, потому что я не знаю, какие танцовщики будут скрыты за маской. Чего точно не ожидаю увидеть? Классический балет.

И зря, Егор! Потому что Лео из «Сочи» поставил именно номер с балеринами. Большинство талисманов привлекло к танцам девушек из группы поддержки, а минский Зубрик, например, пригласил консультантом главного тренера «Динамо» Крэйга Вудкрофта, и на выходе получился очень качественно снятый ролик — спецэффекты, монтаж и даже хоккеисты в эпизодических ролях.

На втором этапе талисманам предстояло соревноваться в конкурсе буллитов, где, как известно, количество вариантов ограничено только фантазией исполнителя. На какие только хитрости ни пускались участники, чтобы удивить известного телекомментатора Дениса Казанского — именно он был одним из членов жюри и ставил задание на этап хоккейного мастерства.

— Талисманы уже давно стали частью Матчей звезд КХЛ, — говорит Казанский. — Я был на каждом из них, и каждый раз — в разном амплуа: ведущим, комментатором и даже ассистентом главного тренера. За это время у меня была шикарная возможность увидеть их в деле. Талисманы не просто часть шоу. Они и есть шоу.

Ожиданий Дениса талисманы не обманули. Отто из Хельсинки оседлал надувную ватрушку, подмосковный «витязь» Святогор расколол шайбу о щит, которым вооружился голкипер, динамовский Волк сам встал в ворота, чтобы отразить буллит. Да что мы вам рассказываем, зайдите на сайт премии и смотрите сами! Там же вы можете познакомиться и с биографией всех талисманов — откуда они взялись и почему поддерживают свои клубы.

Премия «Талисмания». Фото Александр Федоров, photo.khl.ru

Воля народа

Кстати, помимо трех запланированных этапов у «Талисмании» появилась еще и специальная номинация, организованная лигой с Mastercard, — Бесценный Талисман. С 2016 года существует совместная традиция «Бесценная Лига», призванная объединить игроков и поклонников хоккея и подарить болельщикам бесценные моменты. В течение всего сезона КХЛ болельщики выбирают на сайте mastercard.khl.ru и в мобильном приложении КХЛ лучших игроков своих любимых команд, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций.

Бесценный игрок и Бесценный болельщик по традиции получают Бесценный трофей, символизирующий единство хоккеистов и их поклонников. Он представляет две прочно соединенные шайбы, но во время церемонии игрок и болельщик разделяют их, и каждый получает свою половину награды. Выйти на лед вместе с хоккеистом любимого клуба и разделить эмоции — мечта каждого любителя хоккея, и ее можно осуществить, участвуя в «Бесценной лиге».

В премии «Талисмания КХЛ» Mastercard предоставила болельщикам возможность выбрать Бесценного Талисмана. В официальной группе КХЛ в социальной сети «ВКонтакте» прошло голосование, по итогам которого был определен обладатель приза зрительских симпатий.

— Mastercard поддержала проект первой премии «Талисмания» и подарила болельщикам возможность выбрать самого любимого талисмана, — рассказал «СЭ» менеджер по маркетингу и спонсорским активациям Mastercard Тимофей Решетилов. — Эта премия и выборы Бесценного Талисмана — признание вклада талисманов в создание хоккейного праздника: они поддерживают и настрой на трибунах, и свои команды.

Конкуренция между талисманами выдалась острой — в голосовании было два ярких лидера: сибирский Снеговик и Зубрик из минского «Динамо». В итоге наибольшее число голосов — более 10 000 — болельщики отдали именно Зубрику. Зажигательный брейк-данс с сальто и буллит под драйвовый ритм в его исполнении вызвали восторг у болельщиков всех клубов КХЛ. Помимо титула Бесценного Талисмана он получил в подарок от Mastercard акустическую стереоколонку, чтобы музыка всегда была рядом и дарила ему настроение, которым он уже поделится и с игроками, и со всеми любителям хоккея. Кстати, у Mastercard тоже есть собственная мелодия — Sonik. Она хорошо знакома болельщикам — композиция звучит на всех матчах КХЛ, внося свой бесценный вклад в атмосферу игры.

Премия «Талисмания». Фото Александр Федоров, photo.khl.ru

Зажигательный финал

И уже в новом качестве Зубрик вместе со всеми талисманами принял участие в финальном этапе «Талисмании», прошедшем 21 февраля на Youtube. Ведущими шоу стали актриса Ирина Чеснокова и танцор Дмитрий Красилов, а к судьям — Егору Дружинину и Денису Казанскому — присоединился певец и шоумен Тимур Родригез.

Сначала жюри определило триумфаторов заочных этапов — в конкурсе буллитов единодушным решением судей победу одержал Снеговик. А вот в танцах силы конкурентов были настолько равны, что было решено провести новый баттл с участием шести фаворитов под предводительством самого Дмитрия Красилова. И здесь не было равных Белому медведю из челябинского «Трактора» — он оказался лучше и Зубрика, и Ястреба, и Снеговика, и ярославского Мишки, и нижнекамского Волка.

Финальное шоу оказалось ярким и непредсказуемым, талисманы веселились на полную катушку. Оно прошло в четыре этапа — талисманов разбили на несколько команд, и жюри по итогам каждого этапа выбирало победителей. Сначала талисманам предложили продемонстрировать одновременно спортивные качества и артистизм. Затем провели музыкальное испытание, в котором роль гитар исполнили клюшки — веселья на импровизированном ринге было хоть отбавляй! После этого определились четверо участников финала: Белый медведь, динамовский Волк, спартаковский Гладиатор и Барсик из столицы Казахстана.

Их ждал художественный конкурс — надо было так изобразить задания с карточек, чтобы члены жюри догадались, что именно нарисовано. При этом на создание шедевра отводилось всего пять секунд! Лучшими здесь стали Волк и Белый медведь. А последним этапом стал квиз. Талисманам нужно было угадывать реальные ответы хоккеистов КХЛ на когда-то заданные им в интервью вопросы. В итоге победителем «Талисмании КХЛ» стал Волк из московского «Динамо». Ему, помимо почетного звания, досталась специальная нашивка на форму — шеврон, который он будет носить весь сезон 2020/2021.