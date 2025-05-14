В «Динамо» пока не планируют заявляться в КХЛ 3x3

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, что клуб пока не намерен участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в формате 3x3.

«Пока не видим необходимости входить в 3x3», — сказал Сушко на пресс-конференции по итогам сезона.

В первом сезоне чемпионата КХЛ 3x3 участвуют 8 команд КХЛ. Финал состоится 13 июля, победитель получит 1 миллион рублей.

Регулярный чемпионат стартовал 19 декабря, он продлится до 29 июня. Лидером турнирной таблицы является «Ак Барс», второе место занимает «Авангард», третье — «Трактор».