В «Динамо» пока не планируют заявляться в КХЛ 3x3
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, что клуб пока не намерен участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в формате 3x3.
«Пока не видим необходимости входить в 3x3», — сказал Сушко на пресс-конференции по итогам сезона.
В первом сезоне чемпионата КХЛ 3x3 участвуют 8 команд КХЛ. Финал состоится 13 июля, победитель получит 1 миллион рублей.
Регулярный чемпионат стартовал 19 декабря, он продлится до 29 июня. Лидером турнирной таблицы является «Ак Барс», второе место занимает «Авангард», третье — «Трактор».
Новости
12 июл 2025 15:51
36
12 июл 2025 14:04
2
12 июл 2025 13:02
6
11 июл 2025 16:34
6