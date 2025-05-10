«Трактор» обыграл минское «Динамо» в 20-м туре чемпионата КХЛ 3х3

10 мая «Трактор» провел два матча в рамках 20-го тура чемпионата КХЛ 3х3.

Челябинская команда обыграла минское «Динамо» — 6:4.

В этом матче у «Трактора» по дублю оформили Максим Аскаров и Григорий Несветаев, также по шайбе забросили Егор Иванов и Дмитрий Акишин. У белорусской команды хет-трик на счету Александра Павловича, еще один гол забил Вячеслав Андрющенко.

В другой игре челябинцы уступили «Сибири» — 3:6. У «Трактора» по голу забили Данил Губарев, Максим Аскаров и Данила Богуш. У новосибирской команды по дублю на счету Владимира Михалева и Степана Санникова, также шайбы забросили Сергей Гриценко и Артем Мишкин.

«Трактор» с 69 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, минское «Динамо» с 60 очками — 4-й строчке. «Сибирь» с 52 очками располагается на 7-м месте.