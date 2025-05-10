Хоккей
Чемпионат КХЛ 3х3
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат КХЛ 3х3

10 мая, 13:40

«Трактор» обыграл минское «Динамо» в 20-м туре чемпионата КХЛ 3х3

Сергей Ярошенко

10 мая «Трактор» провел два матча в рамках 20-го тура чемпионата КХЛ 3х3.

Челябинская команда обыграла минское «Динамо» — 6:4.

В этом матче у «Трактора» по дублю оформили Максим Аскаров и Григорий Несветаев, также по шайбе забросили Егор Иванов и Дмитрий Акишин. У белорусской команды хет-трик на счету Александра Павловича, еще один гол забил Вячеслав Андрющенко.

В другой игре челябинцы уступили «Сибири» — 3:6. У «Трактора» по голу забили Данил Губарев, Максим Аскаров и Данила Богуш. У новосибирской команды по дублю на счету Владимира Михалева и Степана Санникова, также шайбы забросили Сергей Гриценко и Артем Мишкин.

«Трактор» с 69 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, минское «Динамо» с 60 очками — 4-й строчке. «Сибирь» с 52 очками располагается на 7-м месте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
Читайте также
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» и «Сибирь» в 20-м туре чемпионата КХЛ 3х3

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в 20-м туре чемпионата КХЛ 3х3

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости