Суперфинал чемпионата КХЛ 3х3 пройдет на «ЦСКА Арене»

С 6 по 12 июля в Москве на «ЦСКА Арене» состоится Суперфинал Чемпионата КХЛ 3х3.

На протяжении 24 туров регулярного сезона с 19 декабря по 29 июня восемь клубов КХЛ 3х3 сражались за право сыграть в Суперфинале.

За Кубок КХЛ 3х3 сразятся шесть сильнейших клубов турнира:

«Ак Барс» (Казань)

«Металлург» (Магнитогорск)

«Трактор» (Челябинск)

«Динамо» (Минск)

«Авангард» (Омск)

«Салават Юлаев» (Уфа)

В Суперфинале команды сыграют круговой этап (где каждый встретится с каждым). Четыре лучшие команды по итогам кругового этапа выйдут в плей-офф. 12 июля пройдут полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

8 июля в рамках программы Суперфинала состоится Фестиваль КХЛ 3х3: звезды клубов Континентальной хоккейной лиги сыграют по правилами КХЛ 3х3 в составах четырех сборных под управлением звездных наставников. В рамках фестиваля запланирована также музыкальная программа с участием популярных исполнителей, челленджи с хоккейными блоггерами, а также активации от партнеров КХЛ 3х3.