Суперфинал чемпионата КХЛ 3х3 пройдет на «ЦСКА Арене»
С 6 по 12 июля в Москве на «ЦСКА Арене» состоится Суперфинал Чемпионата КХЛ 3х3.
На протяжении 24 туров регулярного сезона с 19 декабря по 29 июня восемь клубов КХЛ 3х3 сражались за право сыграть в Суперфинале.
За Кубок КХЛ 3х3 сразятся шесть сильнейших клубов турнира:
-
«Ак Барс» (Казань)
-
«Металлург» (Магнитогорск)
-
«Трактор» (Челябинск)
-
«Динамо» (Минск)
-
«Авангард» (Омск)
-
«Салават Юлаев» (Уфа)
В Суперфинале команды сыграют круговой этап (где каждый встретится с каждым). Четыре лучшие команды по итогам кругового этапа выйдут в плей-офф. 12 июля пройдут полуфиналы, матч за 3-е место и финал.
8 июля в рамках программы Суперфинала состоится Фестиваль КХЛ 3х3: звезды клубов Континентальной хоккейной лиги сыграют по правилами КХЛ 3х3 в составах четырех сборных под управлением звездных наставников. В рамках фестиваля запланирована также музыкальная программа с участием популярных исполнителей, челленджи с хоккейными блоггерами, а также активации от партнеров КХЛ 3х3.