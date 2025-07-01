Хоккей
Чемпионат КХЛ 3х3
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат КХЛ 3х3

1 июля, 13:43

Суперфинал чемпионата КХЛ 3х3 пройдет на «ЦСКА Арене»

С 6 по 12 июля в Москве на «ЦСКА Арене» состоится Суперфинал Чемпионата КХЛ 3х3.

На протяжении 24 туров регулярного сезона с 19 декабря по 29 июня восемь клубов КХЛ 3х3 сражались за право сыграть в Суперфинале.

За Кубок КХЛ 3х3 сразятся шесть сильнейших клубов турнира:

  • «Ак Барс» (Казань)

  • «Металлург» (Магнитогорск)

  • «Трактор» (Челябинск)

  • «Динамо» (Минск)

  • «Авангард» (Омск)

  • «Салават Юлаев» (Уфа)

В Суперфинале команды сыграют круговой этап (где каждый встретится с каждым). Четыре лучшие команды по итогам кругового этапа выйдут в плей-офф. 12 июля пройдут полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

8 июля в рамках программы Суперфинала состоится Фестиваль КХЛ 3х3: звезды клубов Континентальной хоккейной лиги сыграют по правилами КХЛ 3х3 в составах четырех сборных под управлением звездных наставников. В рамках фестиваля запланирована также музыкальная программа с участием популярных исполнителей, челленджи с хоккейными блоггерами, а также активации от партнеров КХЛ 3х3.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
В Египте начинаются переговоры между Израилем и ХАМАС. Что пишут СМИ
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
В Яванском море в Индонезии произошел взрыв после падения метеорита
Дегтярев заявил, что у всех российских сборных будет единая форма
Политолог предрек политический кризис во Франции после отставки премьера Лекорню
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Минское «Динамо» победило «Металлург», а «Салават Юлаев» — «Сибирь» в заключительном туре КХЛ 3х3

Топ-хоккеисты КХЛ и НХЛ сыграют в формате 3х3

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости