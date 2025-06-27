«Салават Юлаев» победил «Сибирь» в 24-м туре КХЛ 3x3, «Металлург» выиграл у минского «Динамо»

27 июня прошли два матча 24-го тура чемпионата КХЛ 3x3.

«Салават Юлаев» победил «Сибирь» — 4:3. Победный гол на 16-й минуте забил Ильдус Сулейманов.

«Металлург» выиграл у минского «Динамо» — 8:3. Павел Варфоломеев забил в ворота минчан 4 гола, Дмитрий Марченков — 2 гола.

«Металлург» занимает второе место в общей таблице КХЛ 3x3, набрав 93 очка. «Динамо» идет на пятом месте (72 очка). «Салават Юлаев» занимает шестое место (66 очков), «Сибирь» — седьмое (62 очка). Все команды провели по 69 матчей.