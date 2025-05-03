Павел Варфоломеев рассказал о победе над «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Павел Варфоломеев поделился, как команде удалось завершить серию поражений после победы над «Авангардом» со счетом 8:2.

«Мы провалили два матча, и сегодня было уже некуда отступать. Нам нельзя было проигрывать. Вчера все разобрали, вышли с боевым настроем, поэтому такой результат.

После первого периода «Металлург» имел преимущество 5:0 и пропустил две шайбы. «Повели и расслабились, а когда расслабляешься, уже не собраться обратно, как бы ты ни хотел, — отметил форвард. — Когда ведешь в счете, начинается какая-то вальяжность. Хотят забить те, у кого еще не получилось, и уделяют больше времени атаке. В обороне — как получится», — рассказал он пресс-службе чемпионата.

Варфоломеев лидирует в списке бомбардиров Чемпионата КХЛ 3?3 с 98 (63+35) очками в 56 матчах.