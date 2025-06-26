Определились все участники суперфинала КХЛ 3x3

26 июня завершился первый игровой день 24-го тура чемпионата КХЛ 3x3.

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (5:4) и «Сибирь» (5:2). В других матчах минское «Динамо» обыграло «Сибирь» (5:4) и уступило «Салавату Юлаеву» (3:7).

Таким образом, определился состав участников суперфинала чемпионата КХЛ 3x3. От дивизиона Fonbet в нем сыграют «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев», от дивизиона Winline — «Ак Барс», «Трактор» и «Динамо».