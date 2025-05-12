Нападающий «Сибири» Кривченков не смог забить 50-ю шайбу в КХЛ 3х3

Форвард «Сибири» Алексей Кривченков в матче 20-го тура регулярного чемпионата КХЛ 3х3 с «Трактором» (6:3) отдал две результативные передачи. При этом на его счету было 49 заброшенных шайб.

«Охота уже забить 50-й гол, но нет целенаправленности. Еще будут игры впереди. Главное, чтобы команда побеждала», — сказал Кривченков перед игрой с минским «Динамо».

По итогам 20-го тура Кривченков так и не смог забить 50-й гол: сейчас на его счету 49 заброшенных шайб и 24 результативные передачи.