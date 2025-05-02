Гареев — о дебюте за «Салават Юлаев» в КХЛ 3х3: «Стал свободным агентом и решил сыграть за родной клуб»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Гареев поделился впечатлениями от дебюта в чемпионате КХЛ 3х3.

В двух первых матчах турнира 33-летний форвард набрал 6 (3+3) очков за уфимскую команду.

«Играл в «Молоте», контракт закончился. Стал свободным агентом — подумал, почему бы не сыграть за родной клуб в формате 3х3? Позвонил главному тренеру, и меня взяли. Первое, что сказали — нельзя бросать из-за красной линии, и, если шайба возвращается на лед, игра продолжается, нельзя выключаться. Не сыграешь в тело по сравнению с другими лигами, где опустил голову — может и прилететь. Когда знаешь, что грязной игры не будет, это раскрепощает», — приводит пресс-служба турнира слова Гареева.

«Салават Юлаев» выиграл два матча в 19-м туре чемпионата КХЛ 3х3. Уфимцы победили «Авангард» (5:2) и «Металлург» (8:4).