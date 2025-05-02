Хоккей
Чемпионат КХЛ 3х3
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат КХЛ 3х3

2 мая, 14:12

Гареев — о дебюте за «Салават Юлаев» в КХЛ 3х3: «Стал свободным агентом и решил сыграть за родной клуб»

Алина Савинова

Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Гареев поделился впечатлениями от дебюта в чемпионате КХЛ 3х3.

В двух первых матчах турнира 33-летний форвард набрал 6 (3+3) очков за уфимскую команду.

«Играл в «Молоте», контракт закончился. Стал свободным агентом — подумал, почему бы не сыграть за родной клуб в формате 3х3? Позвонил главному тренеру, и меня взяли. Первое, что сказали — нельзя бросать из-за красной линии, и, если шайба возвращается на лед, игра продолжается, нельзя выключаться. Не сыграешь в тело по сравнению с другими лигами, где опустил голову — может и прилететь. Когда знаешь, что грязной игры не будет, это раскрепощает», — приводит пресс-служба турнира слова Гареева.

«Салават Юлаев» выиграл два матча в 19-м туре чемпионата КХЛ 3х3. Уфимцы победили «Авангард» (5:2) и «Металлург» (8:4).

Источник: 3x3.khl.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Гареев
Хоккей
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Салават Юлаев» одержал две победы в 19-м туре чемпионата КХЛ 3х3

Вратарь «Авангарда» Шилин — о чемпионате КХЛ 3х3: «Надо привыкать к площадке»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости