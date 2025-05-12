Нападающий «Ак Барса» Мухин оформил самый быстрый хет-трик в КХЛ 3x3

В матче регулярного чемпионата КХЛ 3х3 был зафиксирован новый статистический рекорд: нападающий «Ак Барса» Кирилл Мухин забил в ворота минского «Динамо» три гола за 43 секунды. Игра завершилась со счетом 7:4 в пользу «Ак Барса».

«В первом голе шайба была на пятаке, вратарь смотрел в другую сторону. Когда второй забил, думал, выиграю вбрасывание и побегу на смену, но нападающий соперника меня срубил, и пришлось опять ехать на буллит», — рассказал Мухин пресс-службе КХЛ 3х3.

Мухин в 24 матчах регулярного чемпионата забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. «Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 96 очков.