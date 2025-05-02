Хоккей
2 мая, 14:42

Капитан «Авангарда» Макаров о возвращении в КХЛ 3х3: «Два тура пропустил — как будто все заново»

Алина Савинова

Капитан «Авангарда» Игорь Макаров прокомментировал возвращение в состав команды в чемпионате КХЛ 3х3.

37-летний хоккеист принял участие в матче 19-го тура против «Салавата Юлаева» (2:5), который прошел 1 мая. Предыдущую встречу он провел 23 марта.

«Два тура пропустил — сейчас как будто все заново, тяжело вкатываться. Лучше постоянно играть. У Эдика Рейзвиха такая же ситуация. Нужно выигрывать свою борьбу, каждый микромомент и добавить в реализации», — приводит пресс-служба турнира слова Макарова.

Игрок также отметил, что у него нет объяснений поражению от уфимской команды.

«Готовились очень серьезно и планировали хорошее начало, но, к сожалению, не получилось. Пропустили быстрые голы, а с 0:4 тяжеловато отыгрываться, это давит», — добавил он.

Всего Макаров сыграл 46 матчей в чемпионате КХЛ 3х3, отметившись 28 голами и 16 результативными передачами.

Источник: 3x3.khl.ru
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
