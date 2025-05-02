Капитан «Авангарда» Макаров о возвращении в КХЛ 3х3: «Два тура пропустил — как будто все заново»

Капитан «Авангарда» Игорь Макаров прокомментировал возвращение в состав команды в чемпионате КХЛ 3х3.

37-летний хоккеист принял участие в матче 19-го тура против «Салавата Юлаева» (2:5), который прошел 1 мая. Предыдущую встречу он провел 23 марта.

«Два тура пропустил — сейчас как будто все заново, тяжело вкатываться. Лучше постоянно играть. У Эдика Рейзвиха такая же ситуация. Нужно выигрывать свою борьбу, каждый микромомент и добавить в реализации», — приводит пресс-служба турнира слова Макарова.

Игрок также отметил, что у него нет объяснений поражению от уфимской команды.

«Готовились очень серьезно и планировали хорошее начало, но, к сожалению, не получилось. Пропустили быстрые голы, а с 0:4 тяжеловато отыгрываться, это давит», — добавил он.

Всего Макаров сыграл 46 матчей в чемпионате КХЛ 3х3, отметившись 28 голами и 16 результативными передачами.