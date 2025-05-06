Хоккей
6 мая, 17:17

Хоккеисты с односторонними контрактами смогут принять участие в чемпионате КХЛ 3х3

Руслан Минаев

Совет директоров КХЛ принял решение разрешить игрокам с односторонними контрактами принять участие в чемпионате КХЛ 3x3, сообщает пресс-служба лиги.

«Игроки клуба КХЛ, чья команда участвует в чемпионате КХЛ 3х3, могут с разрешения клуба в свободное время с 5 мая по 14 июля 2025 года принимать участие в чемпионате КХЛ 3х3, заключив со своим клубом новый контракт «КХЛ 3х3 — Основная команда», — говорится в заявлении лиги.

При этом будут запрещены обмены и временные переходы игроков с участием игроков, заключивших подобные контракты.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
