Хоккеисты с односторонними контрактами смогут принять участие в чемпионате КХЛ 3х3

Совет директоров КХЛ принял решение разрешить игрокам с односторонними контрактами принять участие в чемпионате КХЛ 3x3, сообщает пресс-служба лиги.

«Игроки клуба КХЛ, чья команда участвует в чемпионате КХЛ 3х3, могут с разрешения клуба в свободное время с 5 мая по 14 июля 2025 года принимать участие в чемпионате КХЛ 3х3, заключив со своим клубом новый контракт «КХЛ 3х3 — Основная команда», — говорится в заявлении лиги.

При этом будут запрещены обмены и временные переходы игроков с участием игроков, заключивших подобные контракты.