Вратарь «Сибири» Подлипаев — о матче КХЛ 3х3: «Нам вернулось за прошлый камбэк минчан»

Голкипер «Сибири» Михаил Подлипаев прокомментировал исход матча 20-го тура чемпионата КХЛ 3х3, в котором его команда победила минское «Динамо» (4:3), проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3.

«Пришла наша очередь, нам вернулось за прошлый камбэк минчан. Захотели — вышли и сделали результат, все от головы. У «Динамо» пронзительные атаки, могут поймать на смене скоростей. Было очень сложно, что простоял все семь минут — сделали только один бросок. Меня лучше сразу прогреть и всю игру держать в напряжении, мне так легче. На второй период вышел и как будто не знал, как ловить шайбу», — цитирует Подлипаева пресс-служба КХЛ 3х3.

«Сибирь» с 54 очками занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ 3х3, минское «Динамо» — четвертое (60 очков).