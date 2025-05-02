Хоккей
2 мая, 14:23

Вратарь «Авангарда» Шилин — о чемпионате КХЛ 3х3: «Надо привыкать к площадке»

Алина Савинова

Воспитанник «Авангарда», голкипер Олег Шилин рассказал, с какими сложностями столкнулся в чемпионате КХЛ 3х3.

33-летний хоккеист дебютировал за омскую команду в турнире в победном матче с «Барысом» (7:4).

«Достаточно тяжело перестроиться с обычного хоккея на такую площадку, еще не до конца привык. В третьем периоде силы уже стали заканчиваться. Прошел месяц, как закончился чемпионат Германии, немного покатался в Омске, но все равно к площадке надо привыкать», — приводит пресс-служба турнира слова Шилина.

Также голкипер поделился мыслями о конкуренции за место в воротах.

«Тренер все расскажет. Кто будет лучше готов, тот и будет играть», — добавил он.

В сезоне-2024/25 Шилин выступал за «Айспиратен Кримитшау» во втором дивизионе Германии. В 31 матче он отразил 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,89. В системе родного «Авангарда» вратарь играл с 2007 по 2018 год.

Источник: 3x3.khl.ru
